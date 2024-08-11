Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1787 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: MARTÍ HERVERA S.L
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1787
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1787 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 508 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 900 EUR. Торги состоялись 3 мая 2011.
Сохранность
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