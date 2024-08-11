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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1787 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1787 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1787 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1787
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1787 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 508 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 900 EUR. Торги состоялись 3 мая 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Колумбия 4 эскудо 1787 NR JJ на аукционе HERVERA - May 3, 2011
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2011
Сохранность VF
Цена
1333 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Колумбия 4 эскудо 1787 NR JJ на аукционе Soler y Llach - May 2, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2011
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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