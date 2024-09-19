Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1772 года P JS (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1772
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1772 года со знаком P JS. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 268 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 июня 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 27 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 19 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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