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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1772 года P JS (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1772 года P JS - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1772 года P JS - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1772
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1772 года со знаком P JS. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 268 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1772 P JS на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 2 эскудо 1772 P JS на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Колумбия 2 эскудо 1772 P JS на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
383 $
Цена в валюте аукциона 350 EUR
Колумбия 2 эскудо 1772 P JS на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 P JS на аукционе Heritage - September 3, 2023
Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 P JS на аукционе Heritage - September 3, 2023
Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 P JS на аукционе Cayón - March 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 P JS на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 P JS на аукционе Heritage - December 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 P JS на аукционе Heritage - June 2, 2022
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 P JS на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 P JS на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 P JS на аукционе Heritage - May 7, 2021
Колумбия 2 эскудо 1772 P JS на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 P JS на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 P JS на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 P JS на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 P JS на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 P JS на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 P JS на аукционе Aureo & Calicó - September 21, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 P JS на аукционе Jesús Vico - October 27, 2016
Продавец Jesús Vico
Дата 27 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 P JS на аукционе Sedwick - May 19, 2016
Продавец Sedwick
Дата 19 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 P JS на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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