Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1772 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1772 P JS
Средняя цена 1500 $
Продажи
1 36
Аверс
Реверс
8 эскудо 1772 NR VJ
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
2 эскудо 1772 P JS
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
2 эскудо 1772 NR VJ
Средняя цена 440 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1 эскудо 1772 P JS
Средняя цена 700 $
Продажи
0 77
Аверс
Реверс
1 эскудо 1772 NR VJ
Средняя цена 340 $
Продажи
0 7
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск