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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1772 года NR VJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1772 года NR VJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1772 года NR VJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1772
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1772 года со знаком NR VJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 23406 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4700 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Колумбия 8 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Heritage - January 11, 2024
Продавец Heritage
Дата 11 января 2024
Сохранность XF
Цена
1860 $
Цена в валюте аукциона 1860 USD
Колумбия 8 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Stack's - August 16, 2023
Колумбия 8 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Stack's - August 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
2600 $
Цена в валюте аукциона 2600 USD
Колумбия 8 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Roxbury’s - July 23, 2022
Продавец Roxbury’s
Дата 23 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Heritage - September 13, 2016
Колумбия 8 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1772 NR VJ на аукционе ibercoin - October 22, 2015
Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Cayón - June 11, 2014
Продавец Cayón
Дата 11 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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