Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1772 года NR VJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1772
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1772 года со знаком NR VJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 62337 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1740 USD. Торги состоялись 10 февраля 2021.
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
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Дата 13 декабря 2022
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Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
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Дата 21 октября 2021
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Дата 11 февраля 2021
Сохранность AU55 PCGS
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Дата 16 декабря 2020
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Дата 19 ноября 2020
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Дата 28 мая 2020
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Дата 27 февраля 2020
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Дата 9 июля 2019
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Дата 7 июля 2015
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
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Дата 29 октября 2014
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Дата 25 июня 2014
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Дата 6 марта 2013
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Дата 29 мая 2012
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Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
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Где продать?
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