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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1772 года NR VJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1772 года NR VJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1772 года NR VJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1772
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1772 года со знаком NR VJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 62337 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1740 USD. Торги состоялись 10 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sedwick (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (1)
Колумбия 2 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 2 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
465 $
Цена в валюте аукциона 425 EUR
Колумбия 2 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность F
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Колумбия 2 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Heritage - February 11, 2021
Колумбия 2 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Heritage - February 11, 2021
Продавец Heritage
Дата 11 февраля 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Tauler & Fau - July 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - July 7, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 NR VJ на аукционе ibercoin - June 25, 2014
Продавец ibercoin
Дата 25 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - March 6, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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