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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1772 года NR VJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1772 года NR VJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1772 года NR VJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1772
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1772 года со знаком NR VJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 320 проданному на аукционе Cayón Subastas за 520 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Jesús Vico (1)
  • Sedwick (1)
  • Stack's (1)
Колумбия 1 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность F
Цена
352 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Колумбия 1 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
557 $
Цена в валюте аукциона 520 EUR
Колумбия 1 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 1 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Sedwick - November 6, 2014
Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1772 NR VJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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