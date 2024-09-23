Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1772 года NR VJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1772
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1772 года со знаком NR VJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 320 проданному на аукционе Cayón Subastas за 520 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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