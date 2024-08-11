Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1772 года P JS (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1772
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1772 года со знаком P JS. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 794 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2900 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Nihon
Дата 12 июля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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