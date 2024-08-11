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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1772 года P JS (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1772 года P JS - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1772 года P JS - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1772
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1772 года со знаком P JS. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 794 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2900 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1772 P JS на аукционе Heritage - February 29, 2024
Продавец Heritage
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2400 $
Цена в валюте аукциона 2400 USD
Колумбия 8 эскудо 1772 P JS на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
1581 $
Цена в валюте аукциона 1475 EUR
Колумбия 8 эскудо 1772 P JS на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1772 P JS на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1772 P JS на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1772 P JS на аукционе CNG - September 8, 2020
Продавец CNG
Дата 8 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1772 P JS на аукционе Nihon - July 12, 2020
Продавец Nihon
Дата 12 июля 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1772 P JS на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1772 P JS на аукционе Nihon - December 15, 2019
Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
Колумбия 8 эскудо 1772 P JS на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1772 P JS на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1772 P JS на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1772 P JS на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1772 P JS на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1772 P JS на аукционе Stack's - January 14, 2019
Колумбия 8 эскудо 1772 P JS на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1772 P JS на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1772 P JS на аукционе WAG - November 4, 2018
Продавец WAG
Дата 4 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1772 P JS на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1772 P JS на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1772 P JS на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1772 P JS на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Где купить?
Колумбия 8 эскудо 1772 P JS на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность XF
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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