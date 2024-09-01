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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1772 года P JS (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1772 года P JS - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1772 года P JS - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1772
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (77) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1772 года со знаком P JS. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 258 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2400 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 1 эскудо 1772 P JS на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
1651 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Колумбия 1 эскудо 1772 P JS на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
238 $
Цена в валюте аукциона 225 EUR
Колумбия 1 эскудо 1772 P JS на аукционе Stack's - September 12, 2023
Колумбия 1 эскудо 1772 P JS на аукционе Stack's - September 12, 2023
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1772 P JS на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1772 P JS на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1772 P JS на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1772 P JS на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1772 P JS на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1772 P JS на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1772 P JS на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1772 P JS на аукционе Heritage - March 31, 2022
Продавец Heritage
Дата 31 марта 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1772 P JS на аукционе Aureo & Calicó - July 8, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1772 P JS на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1772 P JS на аукционе Jesús Vico - December 15, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1772 P JS на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1772 P JS на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1772 P JS на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1772 P JS на аукционе Sedwick - November 1, 2019
Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1772 P JS на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1772 P JS на аукционе Heritage - May 30, 2019
Колумбия 1 эскудо 1772 P JS на аукционе Heritage - May 30, 2019
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1772 P JS на аукционе HERVERA - May 10, 2019
Продавец HERVERA
Дата 10 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1772 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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