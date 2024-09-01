Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1772 года P JS (Колумбия, Карл III)
Фотография: Jesús Vico
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1772
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (77) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1772 года со знаком P JS. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 258 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2400 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
1651 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
238 $
Цена в валюте аукциона 225 EUR
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 марта 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 мая 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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