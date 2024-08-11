Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1786 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1786
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1786 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 21003 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9200 USD. Торги состоялись 3 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
4293 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?
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