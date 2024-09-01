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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1780 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1780 P SF
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
8 эскудо 1780 NR JJ
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
4 эскудо 1780 P SF
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
2 эскудо 1780 P SF
Средняя цена 400 $
Продажи
1 43
Аверс
Реверс
2 эскудо 1780 NR JJ
Средняя цена 340 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 эскудо 1780 P SF
Средняя цена 210 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
1 эскудо 1780 NR JJ
Средняя цена 230 $
Продажи
0 2
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