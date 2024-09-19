Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1780 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1780
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1780 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1195 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 900 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
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Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
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Продавец Rio de la Plata
Дата 24 июля 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
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Дата 18 декабря 2017
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
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Дата 16 марта 2017
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Дата 2 февраля 2017
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Дата 15 октября 2015
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Дата 14 октября 2015
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