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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1780 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1780 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1780 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1780
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1780 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1195 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 900 EUR. Торги состоялись 15 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1780 P SF на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность XF
Цена
394 $
Цена в валюте аукциона 365 EUR
Колумбия 2 эскудо 1780 P SF на аукционе Coin Cabinet - April 30, 2023
Продавец Coin Cabinet
Дата 30 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
365 $
Цена в валюте аукциона 290 GBP
Колумбия 2 эскудо 1780 P SF на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1780 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1780 P SF на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1780 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1780 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1780 P SF на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1780 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1780 P SF на аукционе Rio de la Plata - July 24, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 24 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1780 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1780 P SF на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1780 P SF на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1780 P SF на аукционе HERVERA - December 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1780 P SF на аукционе Soler y Llach - December 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1780 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1780 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1780 P SF на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1780 P SF на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1780 P SF на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1780 P SF на аукционе Morton & Eden - July 2, 2015
Продавец Morton & Eden
Дата 2 июля 2015
Сохранность F
Цена
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Где купить?
Колумбия 2 эскудо 1780 P SF на аукционе Heritage - August 19, 2024
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2024
Сохранность VF30 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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