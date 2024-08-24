Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1780 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1780
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1780 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 62431 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4320 USD. Торги состоялись 11 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 18 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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