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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1780 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1780 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1780 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1780
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1780 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 62431 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4320 USD. Торги состоялись 11 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (6)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
Колумбия 8 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Stack's - August 18, 2023
Колумбия 8 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Stack's - August 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
3600 $
Цена в валюте аукциона 3600 USD
Колумбия 8 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Stack's - August 16, 2023
Колумбия 8 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Stack's - August 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1900 USD
Колумбия 8 эскудо 1780 NR JJ на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 16, 2022
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Heritage - May 12, 2022
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Künker - March 26, 2021
Продавец Künker
Дата 26 марта 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Stack's - February 25, 2021
Колумбия 8 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Stack's - February 25, 2021
Продавец Stack's
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Numismatica Ars Classica - November 14, 2020
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Heritage - April 27, 2020
Колумбия 8 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Künker - March 20, 2020
Продавец Künker
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Stack's - February 26, 2020
Колумбия 8 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Stack's - February 26, 2020
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1780 NR JJ на аукционе CNG - January 28, 2020
Продавец CNG
Дата 28 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Bolaffi - November 29, 2019
Продавец Bolaffi
Дата 29 ноября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Колумбия 8 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Stack's - August 14, 2019
Колумбия 8 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Heritage - November 3, 2016
Колумбия 8 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Heritage - November 3, 2016
Продавец Heritage
Дата 3 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Stack's - February 5, 2016
Колумбия 8 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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