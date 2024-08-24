Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1780 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1780 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1780 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1780
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1780 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2080 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (6)
  • Cayón (2)
  • Heritage (2)
  • HERVERA (1)
  • Numisor (2)
  • Sedwick (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
  • UBS (1)
  • VAuctions (1)
Колумбия 4 эскудо 1780 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
836 $
Цена в валюте аукциона 780 EUR
Колумбия 4 эскудо 1780 P SF на аукционе Heritage - November 4, 2022
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
1300 $
Цена в валюте аукциона 1300 USD
Колумбия 4 эскудо 1780 P SF на аукционе Stack's - August 27, 2022
Колумбия 4 эскудо 1780 P SF на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 4 эскудо 1780 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 4 эскудо 1780 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 4 эскудо 1780 P SF на аукционе VAuctions - August 3, 2020
Продавец VAuctions
Дата 3 августа 2020
Сохранность VF30 PCGS
Цена
Колумбия 4 эскудо 1780 P SF на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 4 эскудо 1780 P SF на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 4 эскудо 1780 P SF на аукционе Numisor - November 14, 2017
Продавец Numisor
Дата 14 ноября 2017
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 4 эскудо 1780 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 4 эскудо 1780 P SF на аукционе Heritage - May 18, 2017
Колумбия 4 эскудо 1780 P SF на аукционе Heritage - May 18, 2017
Продавец Heritage
Дата 18 мая 2017
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 4 эскудо 1780 P SF на аукционе Numisor - April 20, 2017
Продавец Numisor
Дата 20 апреля 2017
Сохранность F
Цена
Колумбия 4 эскудо 1780 P SF на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
Колумбия 4 эскудо 1780 P SF на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
Колумбия 4 эскудо 1780 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 4 эскудо 1780 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 4 эскудо 1780 P SF на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 4 эскудо 1780 P SF на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Колумбии Каталог монет Карла III Монеты Колумбии 1780 года Все колумбийские монеты колумбийские золотые монеты колумбийские монеты номиналом 4 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск