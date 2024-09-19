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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1780 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1780 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1780 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1780
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1780 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32433 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4400 USD. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Колумбия 8 эскудо 1780 P SF на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
4400 $
Цена в валюте аукциона 4400 USD
Колумбия 8 эскудо 1780 P SF на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
3292 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Колумбия 8 эскудо 1780 P SF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1780 P SF на аукционе Heritage - September 3, 2023
Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1780 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1780 P SF на аукционе Heritage - August 20, 2021
Колумбия 8 эскудо 1780 P SF на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1780 P SF на аукционе Jesús Vico - April 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1780 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1780 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1780 P SF на аукционе Jesús Vico - March 5, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1780 P SF на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1780 P SF на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1780 P SF на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1780 P SF на аукционе Artemide Aste - April 28, 2019
Продавец Artemide Aste
Дата 28 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1780 P SF на аукционе Heritage - January 16, 2019
Колумбия 8 эскудо 1780 P SF на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1780 P SF на аукционе Stack's - January 12, 2019
Колумбия 8 эскудо 1780 P SF на аукционе Stack's - January 12, 2019
Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1780 P SF на аукционе Jesús Vico - September 13, 2018
Продавец Jesús Vico
Дата 13 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1780 P SF на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1780 P SF на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1780 P SF на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1780 P SF на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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