Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1780 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Jesús Vico
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1780
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1780 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32433 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4400 USD. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность MS61 PCGS
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Продавец Jesús Vico
Дата 13 сентября 2018
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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