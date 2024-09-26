Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1780 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1780
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1780 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2001 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 750 USD. Торги состоялись 2 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 16 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisma - Portugal
Дата 4 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 26 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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