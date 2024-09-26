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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1780 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1780 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1780 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1780
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1780 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2001 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 750 USD. Торги состоялись 2 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 1 эскудо 1780 P SF на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
750 $
Цена в валюте аукциона 750 USD
Колумбия 1 эскудо 1780 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
246 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Колумбия 1 эскудо 1780 P SF на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1780 P SF на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1780 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1780 P SF на аукционе Jesús Vico - July 16, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 16 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1780 P SF на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1780 P SF на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1780 P SF на аукционе Numisma - Portugal - June 4, 2015
Продавец Numisma - Portugal
Дата 4 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1780 P SF на аукционе Heritage Eur - May 24, 2014
Продавец Heritage Eur
Дата 24 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1780 P SF на аукционе Sedwick - October 29, 2013
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1780 P SF на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1780 P SF на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1780 P SF на аукционе HERVERA - July 2, 2013
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1780 P SF на аукционе Soler y Llach - July 1, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2013
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1780 P SF на аукционе Heritage - April 23, 2013
Колумбия 1 эскудо 1780 P SF на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность AU55 NGC
Цена
Колумбия 1 эскудо 1780 P SF на аукционе Cayón - November 26, 2012
Продавец Cayón
Дата 26 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1780 P SF на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1780 P SF на аукционе Soler y Llach - December 20, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 20 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1780 P SF на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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