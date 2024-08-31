Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1780 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1780
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1780 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 328 проданному на аукционе Cayón Subastas за 210 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.
Сохранность
- Все фирмы
- Cayón (1)
- Soler y Llach (1)
Где продать?
Для продажи 1 эскудо 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск