Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1780 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1780
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1780 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 62147 проданному на аукционе Heritage Auctions за 529 USD. Торги состоялись 13 декабря 2012.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (3)
- Cayón (1)
- Heritage (1)
- HERVERA (1)
- ibercoin (1)
- Sedwick (1)
- Soler y Llach (1)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
356 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 11 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск