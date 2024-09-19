Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1780 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1780 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1780 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1780
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1780 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 62147 проданному на аукционе Heritage Auctions за 529 USD. Торги состоялись 13 декабря 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (1)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (1)
  • Sedwick (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Колумбия 2 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
397 $
Цена в валюте аукциона 370 EUR
Колумбия 2 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
356 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Колумбия 2 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Sedwick - November 6, 2017
Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1780 NR JJ на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1780 NR JJ на аукционе ibercoin - February 11, 2014
Продавец ibercoin
Дата 11 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Heritage - December 13, 2012
Колумбия 2 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Heritage - December 13, 2012
Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1780 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1780 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Колумбии Каталог монет Карла III Монеты Колумбии 1780 года Все колумбийские монеты колумбийские золотые монеты колумбийские монеты номиналом 2 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск