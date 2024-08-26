Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1762 года PN J "Тип 1760-1771" (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1762
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1762 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1383 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4800 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность XF40 PCGS
Цена
3360 $
Цена в валюте аукциона 3360 USD
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
2040 $
Цена в валюте аукциона 2040 USD
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Jean ELSEN
Дата 6 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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