Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1762 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1762 NR JV
Средняя цена 6800 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
8 эскудо 1762 PN J
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
8 эскудо 1762 NR JV
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
4 эскудо 1762 PN J
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
2 эскудо 1762 PN J
Средняя цена 520 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
2 эскудо 1762 NR JV
Средняя цена 870 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 эскудо 1762 NR JV
Средняя цена 860 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 эскудо 1762 PN J
Средняя цена 470 $
Продажи
0 24
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск