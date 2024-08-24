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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1762 года PN J "Тип 1760-1771" (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1762 года PN J "Тип 1760-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1762 года PN J "Тип 1760-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1762
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1762 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 546 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 800 EUR. Торги состоялись 29 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1762 PN J на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
822 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Колумбия 2 эскудо 1762 PN J на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность F
Цена
Колумбия 2 эскудо 1762 PN J на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
640 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Колумбия 2 эскудо 1762 PN J на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1762 PN J на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1762 PN J на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1762 PN J на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1762 PN J на аукционе Heritage - January 21, 2020
Колумбия 2 эскудо 1762 PN J на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1762 PN J на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1762 PN J на аукционе HERVERA - May 4, 2017
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1762 PN J на аукционе Soler y Llach - May 3, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1762 PN J на аукционе HERVERA - December 20, 2016
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1762 PN J на аукционе Soler y Llach - December 19, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1762 PN J на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1762 PN J на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1762 PN J на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1762 PN J на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1762 PN J на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1762 PN J на аукционе Sedwick - April 30, 2015
Продавец Sedwick
Дата 30 апреля 2015
Сохранность AU53 NGC
Цена
Колумбия 2 эскудо 1762 PN J на аукционе ibercoin - April 20, 2015
Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1762 PN J на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1762 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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