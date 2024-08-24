Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1762 года PN J "Тип 1760-1771" (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1762
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1762 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 546 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 800 EUR. Торги состоялись 29 октября 2013.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF45 NGC
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Дата 19 ноября 2020
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Дата 21 января 2020
Сохранность AU55 PCGS
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
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Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
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Дата 27 апреля 2016
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Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
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Где продать?
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