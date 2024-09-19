Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1762 года NR JV "Тип 1760-1771" (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1762
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1762 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 7500 GBP. Торги состоялись 6 марта 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
7459 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Где продать?
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