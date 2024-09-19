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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1762 года NR JV "Тип 1760-1771" (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1762 года NR JV "Тип 1760-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1762 года NR JV "Тип 1760-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1762
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1762 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 121 проданному на аукционе Morton & Eden Ltd за 7500 GBP. Торги состоялись 6 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1762 NR JV на аукционе Stack's - August 14, 2019
Колумбия 8 эскудо 1762 NR JV на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Колумбия 8 эскудо 1762 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
7459 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Колумбия 8 эскудо 1762 NR JV на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1762 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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