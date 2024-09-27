Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1762 года PN J (Колумбия, Карл III)
Фотография: Jesús Vico
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1762
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1762 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 292 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1525 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 24 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец HAYNAULT
Дата 30 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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