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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1762 года PN J (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1762 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1762 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1762
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1762 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 292 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1525 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (2)
  • Tauler & Fau (3)
Колумбия 1 эскудо 1762 PN J на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1762 PN J на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Колумбия 1 эскудо 1762 PN J на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
320 $
Цена в валюте аукциона 320 USD
Колумбия 1 эскудо 1762 PN J на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1762 PN J на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Колумбия 1 эскудо 1762 PN J на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1762 PN J на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1762 PN J на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1762 PN J на аукционе Nomisma - January 24, 2023
Продавец Nomisma
Дата 24 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1762 PN J на аукционе Nomisma - January 30, 2022
Продавец Nomisma
Дата 30 января 2022
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1762 PN J на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1762 PN J на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1762 PN J на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1762 PN J на аукционе HAYNAULT - March 30, 2019
Продавец HAYNAULT
Дата 30 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1762 PN J на аукционе Tauler & Fau - November 6, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 ноября 2018
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1762 PN J на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 1 эскудо 1762 PN J на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1762 PN J на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1762 PN J на аукционе Heritage - January 16, 2014
Колумбия 1 эскудо 1762 PN J на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1762 PN J на аукционе Jesús Vico - November 7, 2013
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1762 PN J на аукционе Morton & Eden - March 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 марта 2013
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1762 PN J на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1762 PN J на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1762 PN J на аукционе Soler y Llach - October 26, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2010
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1762 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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