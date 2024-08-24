Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1762 года PN J (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
- Диаметр 30 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1762
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1762 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 321 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2200 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU53 PCGS
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Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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