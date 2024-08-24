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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1762 года PN J (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1762 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1762 года PN J - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,398 oz) 12,3795 гр
  • Диаметр 30 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1762
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1762 года со знаком PN J. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 321 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2200 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (3)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (1)
Колумбия 4 эскудо 1762 PN J на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1727 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Колумбия 4 эскудо 1762 PN J на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 4 эскудо 1762 PN J на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
1695 $
Цена в валюте аукциона 1550 EUR
Колумбия 4 эскудо 1762 PN J на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1762 PN J на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1762 PN J на аукционе Stack's - August 27, 2022
Колумбия 4 эскудо 1762 PN J на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1762 PN J на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1762 PN J на аукционе Stack's - January 17, 2021
Колумбия 4 эскудо 1762 PN J на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1762 PN J на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1762 PN J на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1762 PN J на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1762 PN J на аукционе Heritage - January 21, 2020
Колумбия 4 эскудо 1762 PN J на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
Колумбия 4 эскудо 1762 PN J на аукционе Goldberg - September 3, 2019
Продавец Goldberg
Дата 3 сентября 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
Колумбия 4 эскудо 1762 PN J на аукционе Heritage - April 29, 2019
Колумбия 4 эскудо 1762 PN J на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1762 PN J на аукционе SINCONA - October 25, 2017
Продавец SINCONA
Дата 25 октября 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1762 PN J на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1762 PN J на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1762 PN J на аукционе Cayón - July 6, 2016
Продавец Cayón
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1762 PN J на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1762 PN J на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1762 PN J на аукционе Aureo & Calicó - April 22, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1762 PN J на аукционе Herrero - December 11, 2014
Продавец Herrero
Дата 11 декабря 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1762 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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