Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1762 года NR JV "Тип 1760-1771" (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1762
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1762 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 372 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1400 EUR. Торги состоялись 29 мая 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 10 января 2013
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1762 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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