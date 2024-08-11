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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1762 года NR JV "Тип 1760-1771" (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1762 года NR JV "Тип 1760-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1762 года NR JV "Тип 1760-1771" - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1762
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1762 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 372 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1400 EUR. Торги состоялись 29 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
Колумбия 2 эскудо 1762 NR JV на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
828 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Колумбия 2 эскудо 1762 NR JV на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
579 $
Цена в валюте аукциона 540 EUR
Колумбия 2 эскудо 1762 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1762 NR JV на аукционе Heritage - January 21, 2020
Колумбия 2 эскудо 1762 NR JV на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1762 NR JV на аукционе Stack's - January 10, 2013
Колумбия 2 эскудо 1762 NR JV на аукционе Stack's - January 10, 2013
Продавец Stack's
Дата 10 января 2013
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1762 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1762 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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