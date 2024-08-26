Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1776 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1776
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1776 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 22063 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2280 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
2459 $
Цена в валюте аукциона 2280 EUR
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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