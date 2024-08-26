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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1776 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1776 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1776 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1776
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1776 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 22063 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2280 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1776 P SF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
961 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Колумбия 2 эскудо 1776 P SF на аукционе Heritage - May 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
2459 $
Цена в валюте аукциона 2280 EUR
Колумбия 2 эскудо 1776 P SF на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1776 P SF на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1776 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1776 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1776 P SF на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1776 P SF на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1776 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1776 P SF на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1776 P SF на аукционе SINCONA - October 23, 2019
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1776 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1776 P SF на аукционе Heritage - September 9, 2019
Колумбия 2 эскудо 1776 P SF на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1776 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1776 P SF на аукционе Sedwick - May 19, 2016
Продавец Sedwick
Дата 19 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1776 P SF на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1776 P SF на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1776 P SF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1776 P SF на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1776 P SF на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1776 P SF на аукционе Sedwick - April 30, 2015
Продавец Sedwick
Дата 30 апреля 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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