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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1776 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1776 P JS
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
8 эскудо 1776 P SF
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
8 эскудо 1776 NR JJ
Средняя цена 3100 $
Продажи
1 22
Аверс
Реверс
4 эскудо 1776 P SF
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
4 эскудо 1776 NR JJ
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 эскудо 1776 P SF
Средняя цена 630 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
2 эскудо 1776 NR JJ
Средняя цена 680 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 эскудо 1776 P SF
Средняя цена 390 $
Продажи
1 28
Аверс
Реверс
1 эскудо 1776 NR JJ
Средняя цена 400 $
Продажи
0 10
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