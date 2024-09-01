Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1776 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1776
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1776 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 22064 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9000 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
9708 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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