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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1776 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1776 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1776 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1776
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1776 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 22064 проданному на аукционе Heritage Auctions за 9000 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Nomisma (1)
Колумбия 4 эскудо 1776 NR JJ на аукционе Heritage - May 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
9708 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Колумбия 4 эскудо 1776 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
1050 $
Цена в валюте аукциона 980 EUR
Колумбия 4 эскудо 1776 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1776 NR JJ на аукционе Nomisma - May 13, 2014
Продавец Nomisma
Дата 13 мая 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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