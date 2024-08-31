Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1776 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1776
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1776 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 739 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 2200 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.
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Дата 19 ноября 2020
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Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
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Дата 29 апреля 2015
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Дата 28 апреля 2015
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Дата 28 ноября 2012
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Дата 29 мая 2012
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Где продать?
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