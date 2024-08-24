Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1776 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1776
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1776 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 793 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 22000 USD. Торги состоялись 26 мая 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 4 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2012
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность XF
Цена
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