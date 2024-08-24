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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1776 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1776 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1776 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1776
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1776 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 793 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 22000 USD. Торги состоялись 26 мая 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1776 NR JJ на аукционе Heritage - June 13, 2024
Продавец Heritage
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1776 NR JJ на аукционе Heritage - May 10, 2024
Продавец Heritage
Дата 10 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
3800 $
Цена в валюте аукциона 3800 USD
Колумбия 8 эскудо 1776 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
2224 $
Цена в валюте аукциона 2075 EUR
Колумбия 8 эскудо 1776 NR JJ на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 NR JJ на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 NR JJ на аукционе Sedwick - November 1, 2019
Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 NR JJ на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 NR JJ на аукционе Cayón - July 3, 2018
Продавец Cayón
Дата 3 июля 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 NR JJ на аукционе Heritage - April 10, 2017
Колумбия 8 эскудо 1776 NR JJ на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 NR JJ на аукционе Felzmann - November 4, 2015
Продавец Felzmann
Дата 4 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 NR JJ на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 NR JJ на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 NR JJ на аукционе Stack's - November 18, 2012
Колумбия 8 эскудо 1776 NR JJ на аукционе Stack's - November 18, 2012
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2012
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 NR JJ на аукционе Goldberg - September 4, 2012
Колумбия 8 эскудо 1776 NR JJ на аукционе Goldberg - September 4, 2012
Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2012
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Колумбия 8 эскудо 1776 NR JJ на аукционе Heritage - April 26, 2010
Колумбия 8 эскудо 1776 NR JJ на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 NR JJ на аукционе Heritage - January 8, 2007
Колумбия 8 эскудо 1776 NR JJ на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 NR JJ на аукционе Cayón - December 13, 2005
Продавец Cayón
Дата 13 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1776 NR JJ на аукционе Cayón - May 9, 2005
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2005
Сохранность VF
Цена
Где купить?
Колумбия 8 эскудо 1776 NR JJ на аукционе Heritage - August 19, 2024
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2024
Сохранность AU
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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