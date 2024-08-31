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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1776 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1776 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1776 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1776
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1776 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 265 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sedwick (5)
  • Soler y Llach (3)
  • Stack's (2)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (2)
Колумбия 1 эскудо 1776 P SF на аукционе Heritage - June 13, 2024
Продавец Heritage
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1776 P SF на аукционе Heritage - May 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
595 $
Цена в валюте аукциона 552 EUR
Колумбия 1 эскудо 1776 P SF на аукционе Sedwick - May 9, 2024
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2024
Сохранность F
Цена
400 $
Цена в валюте аукциона 400 USD
Колумбия 1 эскудо 1776 P SF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1776 P SF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1776 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1776 P SF на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Колумбия 1 эскудо 1776 P SF на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1776 P SF на аукционе Stack's - September 12, 2023
Колумбия 1 эскудо 1776 P SF на аукционе Stack's - September 12, 2023
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1776 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1776 P SF на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1776 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1776 P SF на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1776 P SF на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1776 P SF на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1776 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1776 P SF на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1776 P SF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Колумбия 1 эскудо 1776 P SF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1776 P SF на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1776 P SF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1776 P SF на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1776 P SF на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1776 P SF на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Колумбия 1 эскудо 1776 P SF на аукционе Heritage - August 19, 2024
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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