Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1776 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1776
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1776 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 265 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
595 $
Цена в валюте аукциона 552 EUR
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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