Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1776 года P JS (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1776
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1776 года со знаком P JS. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32338 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4560 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 12 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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