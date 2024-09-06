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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1776 года P JS (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1776 года P JS - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1776 года P JS - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1776
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1776 года со знаком P JS. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32338 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4560 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sedwick (1)
  • Stack's (2)
Колумбия 8 эскудо 1776 P JS на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
2277 $
Цена в валюте аукциона 2125 EUR
Колумбия 8 эскудо 1776 P JS на аукционе Heritage - May 7, 2021
Колумбия 8 эскудо 1776 P JS на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
4560 $
Цена в валюте аукциона 4560 USD
Колумбия 8 эскудо 1776 P JS на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Колумбия 8 эскудо 1776 P JS на аукционе Jesús Vico - March 5, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 P JS на аукционе Sedwick - November 1, 2019
Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 P JS на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 P JS на аукционе Stack's - January 13, 2018
Колумбия 8 эскудо 1776 P JS на аукционе Stack's - January 13, 2018
Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
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Колумбия 8 эскудо 1776 P JS на аукционе Heritage - April 19, 2016
Колумбия 8 эскудо 1776 P JS на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 P JS на аукционе ibercoin - December 12, 2012
Продавец ibercoin
Дата 12 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 P JS на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 P JS на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 P JS на аукционе ibercoin - November 29, 2011
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1776 P JS на аукционе Stack's - April 3, 2011
Колумбия 8 эскудо 1776 P JS на аукционе Stack's - April 3, 2011
Продавец Stack's
Дата 3 апреля 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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