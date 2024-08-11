Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1776 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1776
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1776 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2964 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4197.5 USD. Торги состоялись 18 июля 2007.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
4080 $
Цена в валюте аукциона 4080 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 25 июня 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2017
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 июля 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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