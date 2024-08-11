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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1776 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1776 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1776 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1776
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1776 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 2964 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4197.5 USD. Торги состоялись 18 июля 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1776 P SF на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
4080 $
Цена в валюте аукциона 4080 USD
Колумбия 8 эскудо 1776 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
2518 $
Цена в валюте аукциона 2350 EUR
Колумбия 8 эскудо 1776 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 P SF на аукционе Numisor - June 25, 2019
Продавец Numisor
Дата 25 июня 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Колумбия 8 эскудо 1776 P SF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Колумбия 8 эскудо 1776 P SF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 P SF на аукционе Stack's - January 12, 2019
Колумбия 8 эскудо 1776 P SF на аукционе Stack's - January 12, 2019
Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 P SF на аукционе Jesús Vico - June 7, 2018
Продавец Jesús Vico
Дата 7 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 P SF на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 P SF на аукционе Heritage - January 8, 2018
Колумбия 8 эскудо 1776 P SF на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 P SF на аукционе Goldberg - September 5, 2017
Колумбия 8 эскудо 1776 P SF на аукционе Goldberg - September 5, 2017
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2017
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 P SF на аукционе Heritage - April 19, 2016
Колумбия 8 эскудо 1776 P SF на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 P SF на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 P SF на аукционе Heritage - January 16, 2014
Колумбия 8 эскудо 1776 P SF на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 P SF на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 P SF на аукционе Heritage - May 1, 2012
Колумбия 8 эскудо 1776 P SF на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 P SF на аукционе Heritage - May 31, 2009
Колумбия 8 эскудо 1776 P SF на аукционе Heritage - May 31, 2009
Продавец Heritage
Дата 31 мая 2009
Сохранность UNC PL
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 P SF на аукционе Aureo & Calicó - September 21, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 P SF на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность AU
Цена
Колумбия 8 эскудо 1776 P SF на аукционе Stack's - July 19, 2007
Колумбия 8 эскудо 1776 P SF на аукционе Stack's - July 19, 2007
Продавец Stack's
Дата 19 июля 2007
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1776 P SF на аукционе Künker - March 11, 2004
Продавец Künker
Дата 11 марта 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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