Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1776 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1776
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1776 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32122 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8400 USD. Торги состоялись 12 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
3120 $
Цена в валюте аукциона 3120 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 24 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 4 эскудо 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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