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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1776 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1776 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1776 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1776
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1776 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 32122 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8400 USD. Торги состоялись 12 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 4 эскудо 1776 P SF на аукционе Sedwick - November 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
1600 $
Цена в валюте аукциона 1600 USD
Колумбия 4 эскудо 1776 P SF на аукционе Heritage - September 3, 2023
Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
3120 $
Цена в валюте аукциона 3120 USD
Колумбия 4 эскудо 1776 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1776 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1776 P SF на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1776 P SF на аукционе Sedwick - May 9, 2021
Продавец Sedwick
Дата 9 мая 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1776 P SF на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1776 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
Колумбия 4 эскудо 1776 P SF на аукционе Heritage - January 13, 2020
Колумбия 4 эскудо 1776 P SF на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1776 P SF на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1776 P SF на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1776 P SF на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1776 P SF на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1776 P SF на аукционе Stack's - January 12, 2019
Колумбия 4 эскудо 1776 P SF на аукционе Stack's - January 12, 2019
Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1776 P SF на аукционе Heritage - September 11, 2018
Колумбия 4 эскудо 1776 P SF на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1776 P SF на аукционе Cayón - September 24, 2014
Продавец Cayón
Дата 24 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1776 P SF на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1776 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1776 P SF на аукционе Heritage - April 26, 2010
Колумбия 4 эскудо 1776 P SF на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1776 P SF на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1776 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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