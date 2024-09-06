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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1779 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1779 NR JJ
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
8 эскудо 1779 P SF
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
4 эскудо 1779 P SF
Средняя цена 580 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
4 эскудо 1779 NR JJ
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 эскудо 1779 NR JJ
Средняя цена 390 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
2 эскудо 1779 P SF
Средняя цена 460 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 эскудо 1779 NR JJ
Средняя цена 570 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 эскудо 1779 P SF
Средняя цена 230 $
Продажи
0 32
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