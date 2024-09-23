Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1779 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1779
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1779 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 129 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 1400 USD. Торги состоялись 29 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
771 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2015
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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