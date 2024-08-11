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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1779 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1779 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1779 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1779
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1779 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31009 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6900 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (3)
  • Warin Global Investments (1)
Колумбия 8 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1268 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Колумбия 8 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Stack's - August 16, 2023
Колумбия 8 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Stack's - August 16, 2023
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
2600 $
Цена в валюте аукциона 2600 USD
Колумбия 8 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Stack's - August 24, 2022
Колумбия 8 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Stack's - August 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Warin Global Investments - May 9, 2022
Колумбия 8 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Warin Global Investments - May 9, 2022
Продавец Warin Global Investments
Дата 9 мая 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1779 NR JJ на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Колумбия 8 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1779 NR JJ на аукционе DNW - February 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Stack's - January 14, 2019
Колумбия 8 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1779 NR JJ на аукционе DNW - November 15, 2018
Продавец DNW
Дата 15 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Numisor - October 19, 2018
Продавец Numisor
Дата 19 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1779 NR JJ на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Herrero - December 10, 2015
Продавец Herrero
Дата 10 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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