Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1779 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1779
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1779 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 31009 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6900 USD. Торги состоялись 19 августа 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
1268 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
2600 $
Цена в валюте аукциона 2600 USD
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Warin Global Investments
Дата 9 мая 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Numisor
Дата 19 октября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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