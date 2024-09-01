Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1779 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1779
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1779 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 382 проданному на аукционе Jesús Vico за 1050 EUR. Торги состоялись 26 июня 2024.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
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Дата 26 апреля 2022
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Дата 19 ноября 2020
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Дата 27 февраля 2020
Сохранность F
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Дата 15 октября 2018
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Дата 30 мая 2018
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Дата 1 июля 2015
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2014
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Дата 17 декабря 2014
Сохранность VF
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Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
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Дата 4 декабря 2013
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
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Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2012
Сохранность AU50 NGC
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Где продать?
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