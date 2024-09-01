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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1779 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1779 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1779 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1779
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1779 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 382 проданному на аукционе Jesús Vico за 1050 EUR. Торги состоялись 26 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1121 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Колумбия 2 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
364 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Колумбия 2 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Cayón - June 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность F
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1779 NR JJ на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Soler y Llach - July 1, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 1 июля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1779 NR JJ на аукционе HERVERA - December 18, 2014
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Soler y Llach - December 17, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1779 NR JJ на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Goldberg - May 30, 2012
Колумбия 2 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Goldberg - May 30, 2012
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2012
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Heritage - June 1, 2007
Колумбия 2 эскудо 1779 NR JJ на аукционе Heritage - June 1, 2007
Продавец Heritage
Дата 1 июня 2007
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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