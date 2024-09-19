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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1779 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1779 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1779 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1779
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1779 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 61320 проданному на аукционе Heritage Auctions за 504 USD. Торги состоялись 30 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 1 эскудо 1779 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Колумбия 1 эскудо 1779 P SF на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
418 $
Цена в валюте аукциона 393 EUR
Колумбия 1 эскудо 1779 P SF на аукционе Heritage - December 1, 2022
Продавец Heritage
Дата 1 декабря 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1779 P SF на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1779 P SF на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1779 P SF на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1779 P SF на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1779 P SF на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1779 P SF на аукционе Heritage - January 7, 2021
Колумбия 1 эскудо 1779 P SF на аукционе Heritage - January 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 января 2021
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1779 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1779 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1779 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1779 P SF на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1779 P SF на аукционе HAYNAULT - December 8, 2018
Продавец HAYNAULT
Дата 8 декабря 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1779 P SF на аукционе HAYNAULT - March 26, 2018
Продавец HAYNAULT
Дата 26 марта 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
Колумбия 1 эскудо 1779 P SF на аукционе Künker - December 7, 2017
Продавец Künker
Дата 7 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1779 P SF на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1779 P SF на аукционе Aureo & Calicó - February 9, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1779 P SF на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1779 P SF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1779 P SF на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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