Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1779 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1779
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1779 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 21132 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 3 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 16 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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