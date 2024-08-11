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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1779 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1779 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1779 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1779
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1779 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 21132 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1320 USD. Торги состоялись 3 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Jesús Vico (1)
Колумбия 2 эскудо 1779 P SF на аукционе Heritage - September 3, 2023
Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU50 NGC
Цена
1320 $
Цена в валюте аукциона 1320 USD
Колумбия 2 эскудо 1779 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
493 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Колумбия 2 эскудо 1779 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1779 P SF на аукционе Jesús Vico - July 16, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 16 июля 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1779 P SF на аукционе Heritage - January 16, 2020
Колумбия 2 эскудо 1779 P SF на аукционе Heritage - January 16, 2020
Продавец Heritage
Дата 16 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1779 P SF на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность F
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1779 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1779 P SF на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1779 P SF на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1779 P SF на аукционе Aureo & Calicó - September 25, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1779 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1779 P SF на аукционе Aureo & Calicó - June 30, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1779 P SF на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2009
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1779 P SF на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность XF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1779 P SF на аукционе Cayón - May 9, 2005
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2005
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1779 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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