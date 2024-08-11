Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1784 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1784
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1784 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 233 проданному на аукционе Maison Palombo за 1000 CHF. Торги состоялись 6 декабря 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
840 $
Цена в валюте аукциона 840 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 11 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 6 декабря 2013
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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