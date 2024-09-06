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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1784 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1784 P SF
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 58
Аверс
Реверс
8 эскудо 1784 NR JJ
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
2 эскудо 1784 P SF
Средняя цена 310 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
2 эскудо 1784 NR JJ
Средняя цена 490 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1 эскудо 1784 P SF
Средняя цена 260 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 эскудо 1784 NR JJ
Средняя цена 550 $
Продажи
0 3
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