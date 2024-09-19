Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1784 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1784
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1784 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 21029 проданному на аукционе Stack's Bowers за 12000 USD. Торги состоялись 16 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF35 PCGS
Цена
1680 $
Цена в валюте аукциона 1680 USD
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Spink
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 2 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 1 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец CNG
Дата 11 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?
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