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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1784 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1784 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1784 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1784
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1784 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 21029 проданному на аукционе Stack's Bowers за 12000 USD. Торги состоялись 16 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1784 P SF на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1689 $
Цена в валюте аукциона 1550 EUR
Колумбия 8 эскудо 1784 P SF на аукционе Heritage - March 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF35 PCGS
Цена
1680 $
Цена в валюте аукциона 1680 USD
Колумбия 8 эскудо 1784 P SF на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1784 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1784 P SF на аукционе Auction World - October 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1784 P SF на аукционе Spink - October 1, 2022
Продавец Spink
Дата 1 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1784 P SF на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1784 P SF на аукционе Frühwald - July 2, 2022
Продавец Frühwald
Дата 2 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1784 P SF на аукционе Frühwald - April 1, 2022
Продавец Frühwald
Дата 1 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1784 P SF на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1784 P SF на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
Колумбия 8 эскудо 1784 P SF на аукционе Stack's - January 16, 2021
Колумбия 8 эскудо 1784 P SF на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1784 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
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Колумбия 8 эскудо 1784 P SF на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1784 P SF на аукционе Heritage - September 26, 2019
Колумбия 8 эскудо 1784 P SF на аукционе Heritage - September 26, 2019
Продавец Heritage
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1784 P SF на аукционе CNG - September 11, 2019
Продавец CNG
Дата 11 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1784 P SF на аукционе Auction World - April 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 апреля 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1784 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1784 P SF на аукционе Cayón - February 20, 2019
Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1784 P SF на аукционе Heritage - September 11, 2018
Колумбия 8 эскудо 1784 P SF на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1784 P SF на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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