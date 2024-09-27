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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1784 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1784 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1784 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0996 oz) 3,0995 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1784
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1784 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 393 проданному на аукционе Jesús Vico за 725 EUR. Торги состоялись 30 ноября 2023.

Сохранность
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  • Jesús Vico (1)
Колумбия 1 эскудо 1784 NR JJ на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
796 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Колумбия 1 эскудо 1784 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
236 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Колумбия 1 эскудо 1784 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - July 3, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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