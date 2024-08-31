Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1784 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: MARTÍ HERVERA S.L
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1784
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1784 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 677 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (6)
- Cayón (4)
- Felzmann (3)
- HERVERA (5)
- ibercoin (1)
- Jesús Vico (1)
- Sedwick (1)
- SINCONA (1)
- Soler y Llach (7)
- Stephen Album (1)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sedwick
Дата 30 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск