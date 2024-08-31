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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1784 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1784 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1784 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1784
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1784 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 677 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 600 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность
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  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (7)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (1)
Колумбия 2 эскудо 1784 P SF на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
505 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Колумбия 2 эскудо 1784 P SF на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
368 $
Цена в валюте аукциона 341 EUR
Колумбия 2 эскудо 1784 P SF на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1784 P SF на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1784 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1784 P SF на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1784 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1784 P SF на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1784 P SF на аукционе Felzmann - November 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1784 P SF на аукционе Felzmann - September 25, 2018
Продавец Felzmann
Дата 25 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1784 P SF на аукционе Felzmann - July 4, 2018
Продавец Felzmann
Дата 4 июля 2018
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1784 P SF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1784 P SF на аукционе HERVERA - October 18, 2016
Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1784 P SF на аукционе Soler y Llach - October 17, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1784 P SF на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1784 P SF на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1784 P SF на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1784 P SF на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1784 P SF на аукционе Sedwick - April 30, 2015
Продавец Sedwick
Дата 30 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1784 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1784 P SF на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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