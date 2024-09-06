Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1784 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1784
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1784 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Cayón Subastas за 500 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.
Сохранность
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- Tennants Auctioneers (1)
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 23 ноября 2022
Сохранность F
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 170 GBP
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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