Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1784 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1784 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1784 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1784
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1784 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 414 проданному на аукционе Cayón Subastas за 500 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (1)
  • Felzmann (1)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (1)
  • Jesús Vico (1)
  • Sedwick (2)
  • Soler y Llach (2)
  • Stack's (1)
  • Tennants Auctioneers (1)
Колумбия 1 эскудо 1784 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
536 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Колумбия 1 эскудо 1784 P SF на аукционе Tennants Auctioneers - November 23, 2022
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 23 ноября 2022
Сохранность F
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 170 GBP
Колумбия 1 эскудо 1784 P SF на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1784 P SF на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1784 P SF на аукционе Jesús Vico - July 20, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1784 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1784 P SF на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1784 P SF на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1784 P SF на аукционе Sedwick - May 16, 2018
Продавец Sedwick
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1784 P SF на аукционе Herrero - May 7, 2015
Продавец Herrero
Дата 7 мая 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1784 P SF на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1784 P SF на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1784 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1784 P SF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1784 P SF на аукционе Stack's - December 14, 2006
Колумбия 1 эскудо 1784 P SF на аукционе Stack's - December 14, 2006
Продавец Stack's
Дата 14 декабря 2006
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1784 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Колумбии Каталог монет Карла III Монеты Колумбии 1784 года Все колумбийские монеты колумбийские золотые монеты колумбийские монеты номиналом 1 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск