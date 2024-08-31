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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1786 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1786 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1786 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1786
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1786 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1342 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3800 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1786 NR JJ на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1744 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Колумбия 8 эскудо 1786 NR JJ на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1510 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Колумбия 8 эскудо 1786 NR JJ на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1786 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1786 NR JJ на аукционе Heritage - February 19, 2024
Продавец Heritage
Дата 19 февраля 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1786 NR JJ на аукционе Heritage - January 4, 2024
Продавец Heritage
Дата 4 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1786 NR JJ на аукционе Stack's - August 18, 2023
Колумбия 8 эскудо 1786 NR JJ на аукционе Stack's - August 18, 2023
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1786 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1786 NR JJ на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1786 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1786 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1786 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1786 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1786 NR JJ на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Колумбия 8 эскудо 1786 NR JJ на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1786 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1786 NR JJ на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1786 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1786 NR JJ на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1786 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - February 13, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1786 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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