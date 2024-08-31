Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1786 года NR JJ (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1786
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1786 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1342 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3800 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 19 февраля 2024
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 18 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
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