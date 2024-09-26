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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1786 года NR JJ (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1786 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1786 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1786
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1786 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 641 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 460 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Cayón (2)
  • Oslo Myntgalleri (1)
  • Sedwick (1)
Колумбия 1 эскудо 1786 NR JJ на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
349 $
Цена в валюте аукциона 3800 NOK
Колумбия 1 эскудо 1786 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Колумбия 1 эскудо 1786 NR JJ на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1786 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1786 NR JJ на аукционе Sedwick - November 1, 2019
Продавец Sedwick
Дата 1 ноября 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1786 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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