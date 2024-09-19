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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1777 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1777 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1777 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1777
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1777 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 21128 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1208 USD. Торги состоялись 3 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 1 эскудо 1777 P SF на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
278 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Колумбия 1 эскудо 1777 P SF на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
283 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Колумбия 1 эскудо 1777 P SF на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1777 P SF на аукционе Heritage - September 3, 2023
Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1777 P SF на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1777 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1777 P SF на аукционе Sedwick - November 2, 2022
Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1777 P SF на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1777 P SF на аукционе Heritage - March 31, 2022
Продавец Heritage
Дата 31 марта 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1777 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
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Колумбия 1 эскудо 1777 P SF на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1777 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1777 P SF на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1777 P SF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1777 P SF на аукционе Jesús Vico - December 15, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1777 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1777 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1777 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 20, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1777 P SF на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1777 P SF на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1777 P SF на аукционе HERVERA - July 10, 2019
Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2019
Сохранность F
Цена
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Где купить?
Колумбия 1 эскудо 1777 P SF на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1777 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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