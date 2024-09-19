Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1777 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1777
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1777 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 21128 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1208 USD. Торги состоялись 3 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
278 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 марта 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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