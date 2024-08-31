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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1777 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1777 NR JJ
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
8 эскудо 1777 P SF
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 49
Аверс
Реверс
4 эскудо 1777 NR JJ
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
4 эскудо 1777 P SF
Средняя цена 6900 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 эскудо 1777 NR JJ
Средняя цена 620 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
2 эскудо 1777 P SF
Средняя цена 320 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
1 эскудо 1777 NR JJ
Средняя цена 210 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 эскудо 1777 P SF
Средняя цена 520 $
Продажи
1 68
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