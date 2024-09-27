Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1777 года P SF (Колумбия, Карл III)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 4 эскудо
- Год 1777
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1777 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 325 проданному на аукционе Cayón Subastas за 5000 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.
Сохранность
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