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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1777 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 4 эскудо 1777 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 4 эскудо 1777 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3911 oz) 12,1635 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1777
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1777 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 325 проданному на аукционе Cayón Subastas за 5000 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.

Сохранность
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  • Cayón (1)
Колумбия 4 эскудо 1777 P SF на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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